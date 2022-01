Un experto en difamar que sabe como pocos que algo siempre queda

La que es capaz de liar este individuo no está en los escritos. Acaba de montar una buena con sus intoxicaciones de que el Estado español (vía CNI) estaba detrás de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils. Como es lógico el independentismo le compró a la primera la tesis sin que hubiera aportado ni un solo indicio, solo las suposiciones que salen de su mente calenturienta. Lo peor es que en este país existe esa doble vara de medir que permite que se crea al ex comisario José Manuel Villarejo cuando acusa (siempre sin datos fiables o pruebas reales) a alguien o se le rechace cuando no interesa. Ese doble juego traer funestas consecuencias y acabaremos sufriéndolo. a.T.