Un galardón que da alas en Lugo a la visibilización de la enfermedad de Dent

Desde Art for Dent, el colectivo que lucha por dotar con medios a la investigación de la enfermedad de Dent –y que personifica el niño brionés Hugo–, han querido mostrar su agradecimiento hacia los responsables del Centro Comercial As Termas, que gestiona Esteban Patiño, por su proyecto solidario #astermasSuma. Y es que gracias a esta iniciativa, han podido llevar a buen puerto el proyecto de Cubos para visibilizar la dolencia mediante paneles informativos (este mes recalan en Lugo), en colaboración con Alcer. Está claro que hasta una actividad puramente comercial puede repercutir en el bienestar social si se sabe cómo. Y en As Termas han dado en el clavo. M.i.