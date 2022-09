Un italiano que da lecciones de humildad y clase a Luis Enrique

Antes de acudir a este último campeonato europeo en Alemania, Sergio Scariolo ya poseía en su historial un triple de entorchados continentales ganados con la camiseta de España. En Berlín, dispuso de un tiro adicional y cayó el cuarto. A estos éxitos con nuestra selección hay que añadirles un mundial y dos medallas olímpicas. Con la generación de oro y con la nacida ya en este siglo, este italiano apenas falla desde la línea de personales. Es así porque el suyo es un estilo muy particular e intransferible, forjado en esos partidos que de niño contempló al inolvidable Dino Meneghin, si no el mejor baloncestista de la historia de su país, sí el más mítico. Entonces la azzurra de la canasta era muy superior a nuestra Roja, pero ese relato fue cambiando al ritmo de nuestras primeras figuras, Epi, Iturriaga, Martín, Corbalán..., una época inicial de éxitos luego afianzada con los Gasol, Navarro, Calderón... y la pizarra mágica de este viejo rockero con aspecto de yuppie transalpino y alma enamorada del básquet. Lo que no ganó con su país, lo consiguió con España a base sacrificio (durmió 2 horas al día para ver vídeos) e inteligencia. Lástima que nuestro equipo nacional de fútbol no cuente con un entrenador como él. eduardo montero