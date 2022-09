Un plan para que el casco histórico vuelva a poblarse

Abordará el pleno municipal de Santiago el próximo lunes la modificación del Plan Xeral, que tiene como finalidad una nueva regulación de los usos urbanísticos para potenciar la función residencial en la ciudad. Se trata de un documento elaborado por el departamento que dirige la edila Mercedes Rosón, quien desde el inicio de la legislatura se ha volcado con el propósito de recuperar población para Compostela, sobre todo la que se ha perdido en el entorno monumental, donde los últimos años han proliferado los negocios dirigidos principalmente al turismo. Confiemos en que esta modificación del PXOM sirva para que el casco histórico vuelva a ser un barrio más de la ciudad, no un decorado, y tenga más vida que aquella que aportan los visitantes, fuente de riqueza para la ciudad, no cabe duda. Habrá que ver también en qué acaba la batalla emprendida por las VUT... u.s.