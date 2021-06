Un valioso regalo da USC para a cidadanía toda

Atopar xuntos rigor e comprensión nun texto técnico é moi infrecuente. Créanme, a divulgación científica é tan difícil como necesaria e demandada polos lectores. Está impregnada de terminoloxía complexa que hai que xestionar con gran precisión para que todos, e non só os expertos en cada materia, poidamos entender. O reitor da Universidade de Santiago, Antonio López, presentounos a publicación ‘The Conversation’, que difunde de balde traballos académicos. Nesta revista colabora un grupo de investigadores do campus compostelán que levan xa unha vintena de artigos editados que, efectivamente, son relatos amenos, rigorosos e comprensibles. Tiven ocasión de comprobalo lendo varios, un deles sobre a economía circular das vieiras. É un regalo enorme e de gran útilidade para a cidadanía, e así llo quero transmitir, don Antonio. x. c.