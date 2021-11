Una activa ‘vendemotos’ que habla mucho, como Sánchez, y concreta poco

La ministra Reyes Maroto no para de vender que el Gobierno se volcará a lo grande en la celebración del Xacobeo, pero en la Xunta no dejan de preguntarse cuándo esas promesas se convertirán en realidad con partidas económicas concretas y ejecutables. Mientras la espera se eterniza, la responsable ministerial anda por ahí prometiendo fuertes inversiones para ayudar a conservar la monumentalidad de las ciudades patrimonio de la humanidad, red a la que pertenece Santiago. Los tres millones que irán a parar a Compostela, básicamente para rehabilitar el pazo de Raxoi, no son para tirar cohetes, pero menos da una piedra. Si se concretan, claro. D.P