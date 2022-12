Una cosa es poder hablar, otra que te escuchen y una tercera, atinar en lo dicho

Feijóo llegó a Madrid convencido de que hablando de economía era posible tumbar a Sánchez, pero pronto se dio cuenta de que esta tarea no era tan sencilla como pensaba. Primero porque no es fácil hablar y que te escuchen en la capital de España, ya no de economía, sino de cualquier tema. Los decibelios políticos allí, desde la carrera de San Jerónimo hasta la puerta del Sol y desde la sede de Génova hasta la de Ferraz, martillean el ambiente con más fuerza que el ruido metálico de las líneas del metro en plena aceleración de este medio de transporte subterráneo. Feijóo quiere hablar y que su voz asome a la superficie con suficiente resonancia, pero no puede lograrlo sin pervertir el entorno en que se vehiculiza la política. En Madrid tiran a dar, con balas de verdad, no de fogueo, ya sea fuego amigo o enemigo. Feijóo tiene intención de hablar y a veces habla, pero su voz es barrida a ras de tierra por ráfagas lanzadas por manos muy bien entrenadas. Para que se le escuche, se ve en la obligación de gritar más que de hablar, y para esto se necesita costumbre. Feijóo quiere hablar pero tardó su tiempo en comprender que debe de utilizar los tonos más graves que dé su tesitura vocal. Se demoró en intentarlo así y cuando quiso hacerlo ya los asuntos económicos se convirtieron al sanchismo. Suele pasar cuando se toca fondo: sólo se puede mejorar. España ya va un poco mejor y ahora Feijóo tendrá que atacar al presidente desde otras trincheras. Sin retrasarse o el nuevo tren volverá a salir de su estación sin haberse subido a él. Feijóo quiere hablar y lo cierto es que todavía tiene mucho que decir.

eduardo montero