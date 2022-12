Una gran final para un mundial mal organizado desde que ganó Catar

Que un árbitro se equivoque en el no señalamiento de un penalti, incluso en los tiempos del VAR, es algo que no tiene por qué desatar la desconfianza de nadie. Si ese error es clamoroso, ya nace una cierta sospecha. Si, además, ese penalti favorecería al equipo inferior, las suspicacias crecen. Y si esa jugada se produce en el entorno de un Mundial cuya designación de su celebración en Catar está llena de polémicas incluso policiales y judiciales, entonces ya es absolutamente normal que la gente pueda pensar que no aquí hay juego limpio. Es el peligro de no hacer las cosas bien desde el principio. Con intención o no, Marruecos no disputará la final. m. g.