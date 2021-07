¿Una inversión que contiene algún tipo de mensaje externo?

No tiene Amancio Ortega perfil de inversor especulador, más bien al contrario. Suele ser accionista que contribuye a fortalecer el núcleo de las cotizadas en las que participa. De hecho es norma de Pontegadea Inversiones, su brazo ejecutor de este tipo de movimientos, no acceder a los puestos del consejo que le corresponden.

El hecho de no participar en el día a día no le aleja del funcionamiento de las empresas en las que invierte ya que sus opiniones siempre son tenidas en cuenta. Al menos eso es lo que dicen quienes están al tanto. El fundador de Inditex sorprendió este jueves al adquirir el 5% de Red Eléctrica Española. No tanto a los que están metidos en el meollo y conocían que posee idéntico porcentaje en Enagás. Es decir, ahora ya participa en los dos principales gestores de los sistemas eléctrico y gasista. Ambas son compañías de las consideradas estables sin demasiados bandazos, aunque acaparar dividendos no forma parte de la política del brazo inversor del creador de Zara. Lo que sí es novedad es que lo hiciera en un momento tan complicado, con los ciudadanos echando pestes contra las eléctricas por precios disparatados de la luz. Lo que puede llevarnos a pensar, volviendo a que se tienen en cuenta sus opiniones, que podría ser capaz de influir en asunto tan complicado en beneficio del consumidor. Si estuviera en su mano, no duden de que lo haría. j.A.P.