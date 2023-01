Una leyenda viva que va sobre ruedas para agrandar su historia

Hablar de Carlos Sainz es hablar de una leyenda del motor y del deporte español. Sus éxitos en el Rally Dakar, donde logró coronarse hasta en tres ocasiones (2010, 2018 y 2020), son los que más resuenan sobre el piloto actualmente, del que hay que recordar que fue dos veces Campeón del Mundo de Rally (1990 y 1992), hito no menos importante. Por todo ello se puede afirmar que Sainz es el mejor piloto de rally español de la historia, título que se merece sin aún retirarse, sin aún rendirse y con la misma garra que lo empujó y empuja a querer sumar más logros a una de las carreras más envidiables dentro del mundo del motor, una llena de récords. A sus 60 años vuelve a participar en el Rally Dakar que tanto le gusta y tan bien se le da, donde su experiencia le ha permitido responder a sus rivales sobre el terreno al imponerse en la primera etapa. Aún por encima, lo hizo delante de su hijo, con el que comparte nombre, pasión y profesión (aunque sea en Fórmula 1), al que aún le roba los focos con carreras como la de este fin de semana. Y es que Sainz es pasado, presente y futuro, si participa en el Dakar es para competir, para pelear y para ganar, que es lo mejor que sabe hacer el madrileño. Sigue agrandando la leyenda de El Matador, una historia que hace escuela y marca los cánones para las futuras generaciones y las presentes, un nombre que todo piloto querrá alcanzar, unas cifras que todos buscarán superar y unas emociones que no deja de transmitir a todos los aficionados al motor. Y es que por encima de su habilidad al volante, Sainz es El Rey por su carisma y por su forma de ser tan positiva, otro regalo más que se le concedió y que hace de él un ejemplo de persona y de cómo saber llevar los éxitos. Habrá que ver como se desarrolla el Dakar de este año, pero lo que está claro es que Carlos Sainz sigue muy presente y no viene solo a participar, presentándose como uno de los grandes contendientes. A.C.