Una mirada cara a cara a los ojos durante diez minutos

Volvió a liderar este miércoles ante el Congreso al grupo de familiares de los desaparecidos en el naufragio del Villa de Pitanxo con el único, pero no menor, objetivo de que el presidente del Gobierno les dedique diez minutos para explicar las razones por las que no se baja al pecio. María José do Pazo quiere mirarle a los ojos a Pedro Sánchez en busca de una aclaración. Pero él se niega. Sabe que no hay razones suficientes para calmar el dolor de unas familias a las que no les sirven las palmadas de ánimo ni los acuerdos parlamentarios: piden hechos y no buscan más palabras. Y están en su derecho. r.m.a.