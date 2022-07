Una ocasión especial para convertirse en oferente al Apóstol

Sorprendió mucho la ausencia de la princesa Leonor de Borbón en la cumbre de futuras reinas europeas, que tuvo lugar a mediados de junio coincidiendo con el dieciocho cumpleaños de Ingrid de Noruega, quien es ahijada del rey Felipe VI. Aunque la Casa Real no comentó nada, suele ser habitual, se justificó en un hecho escolar de trascendencia: ese mismo día Leonor concluía su primer curso de bachillerato internacional en el UWC Atlantic College de Gales y la tradición obliga a las alumnas y alumnos a retirar sus acreditaciones, modo muy british de definir el cierre de campaña.

Los expertos en la monarquía y Zarzuela destacaron que se había liberado la agenda de la princesa de Asturias hasta septiembre y solo acudiría a la entrega de los premios Princesa de Girona –que también ostenta ese título– a los jóvenes becados por la fundación que lleva ese nombre. Nada más.

Esta semana todas las revistas desmenuzaron el cambio de imagen de la joven heredera del trono. Incluso algún medio utilizó el método Sucesión de Fibonacci por el que se mide la belleza. Es un sistema matemático que partiendo de 12 marcadores se detalla con exactitud las proporciones que existen entre los labios, la nariz, las cejas, la frente y las mejillas, según explicaron los artífices del experimento. el máximo, la perfección, sería un 10 y Leonor alcanzó un 8,4; es decir, estamos ante una princesa muy bella aunque a Pablo Echenique ese ejercicio le pareciera grotesco.

Pero, además y es lo que nos interesa, este viernes se conocía que Leonor, junto a su hermana Sofía y su padres, Felipe y Letizia, volverán a Santiago el día del Apóstol, y aunque la Casa Real nada dijo no descarten que sea la propia heredera la que se encargue de leer la Ofrenda al Apóstol. Su discurso en Girona mereció todos los elogios y, a buen seguro, en Compostela no defraudaría. Y no hay que olvidar que don Felipe, siendo príncipe de Asturias, tenía más o menos su misma edad cuando representó por vez primera a su padre en la invocación nacional al santo patrón de todas las Españas. antón trabanca