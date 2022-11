Una presidenta que también sabe ‘perrear’

Que Isabel Díaz Ayuso tenía muchas otras facetas aparte de la de presidenta de la Comunidad de Madrid era algo que ya sabíamos. Lo que nos ha dejado a todos con la boca abierta ha sido verla ‘perrear’ (con un sensual baile) en la gala de Los 40 Music Awards 2022. La cantante brasileña Anitta y su ‘Perreito’ no la han dejado indiferente y en el momento en que esta latina se ha acercado a Ayuso para mover sus caderas, ella no ha podido evitar llevarse las manos a la cabeza y seguirle el ritmo. a.s.