Una rampa de salida hacia Moncloa, en serio o en tono de comedia

Pablo Casado es un hombre entregado en cuerpo y alma a su causa. No se le puede negar ni voluntad ni esfuerzo, pero queda claro que no es uno de esos dirigentes políticos afortunados a los que las cosas le salen siempre a pedir de boca. Montó con toda la ilusión del mundo esta convención itinerante de su partido por diversos territorios de España durante una semana para impulsarse hacia La Moncloa y, ¡pobre!, los suyos se empeñan en cargársela. Hasta tal punto que ya habrá quien vea en ella un remake de Cuatro bodas y un funeral. Como preámbulo, Esperanza Aguirre llama “niñatos” a los que manejan los mandos en Génova 13; luego, cuando el líder del PP quiere sacar pecho por los presidentes populares que gobiernan comunidades como Madrid, Galicia, Andalucía, Castilla y León o Murcia, aparece un resucitado Vidal-Quadras abogando por la derogación del estado de las autonomías; posteriormente, cuando había invitados latinoamericanos de alta alcurnia, José María Aznar insiste en la cruzada del PP madrileño contra el presidente de México y contra el mismísimo Papa para defender el honor de los conquistadores españoles en el Descubrimiento de América; y para finalizar, mientras el eje central de la convención gira sobre el concepto de la libertad, ideal al que se agarra el PP para derrotar a Sánchez, llega Vargas Llosa y da a entender que la libertad está sobrevalorada, que no interesa, que lo único que importa es que la gente vote bien. Si monta un circo, a Casado le crecen los enanos, frase que casi se puede interpretar literalmente al ver como Ayuso, que no era nadie, le roba protagonismo. Menos mal que Feijóo introdujo ayer algo de sentidiño en el cónclave. Otra cosa es que cunda.

xosé ramón r. iglesias