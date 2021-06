Rosa Quintana, la parte anfibia del Gobierno de Feijóo, –a quien acompaña en San Caetano desde sus meses de principiante, allá por 2009– continúa con su intensa promoción de los productos del mar, que es a lo que se dedica cuando no está enfrascada de lleno en intentar mejorar las condiciones de los trabajadores que viven del mar. Su campaña Ti si que eres un bo peixe tratará de que las espinas no asusten a los niños, aunque no faltará quien la interprete de otro modo. Es el riesgo de los lemas polisémicos. x. r. r. i.