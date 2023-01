Unas rebajas que han perdido todo el sentido para el comercio clásico

Sostiene el pequeño comercio que las rebajas ya no son lo que eran, principalmente porque han perdido todo el sentido con el que han nacido. De ser una época de liquidación en la que se trataba de despachar lo que había quedado sin colocar en la temporada, se ha convertido en una especie de feria descontrolada en la que ya no se respeta nada. Ahora cada uno hace descuentos cuando le da la gana, sin contemplar los cánones históricos de un sector que se encuentra en una situación compleja, sobre todo por la competencia de las grandes superficies y del mercado online, como recuerda José Antonio Seijas, presidente de la Asociación Comercio Punto Compostela. U.S.