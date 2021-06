Vacunas para La Roja y Luis Enrique, pero sólo de coronavirus

Después de días de polémica y el positivo de Busquets, los componentes de la selección española de fútbol serán todos vacunados contra el coronavirus. Aunque no les correspondería por edad, las autoridades aducen que representan al país en un acontecimiento internacional. No sé si eso es un motivo suficiente o no. Representarán a España, es cierto, pero tampoco gratis. Me convence más la razón de no hacer el ridículo, dejando nuestra imagen por los suelos por treinta o cuarenta vacunas. Se trata de estar a la altura de una nación civilizada que no manda a sus soldados por el mundo adelante a propagar una enfermedad para que la que ya hay vacuna. En un momento, además, donde éstas no escasean para el resto de la población. Y es una pena que no haya vacunas para la prepotencia y el narcisismo. Alguno de ese grupo también las necesitaba.