Valoración y salario mínimo suben al unísono bajo batuta comunista

Yolanda Díaz está consiguiendo lo que no pudo antes ningún otro comunista en España, ni siquiera el añorado Julio Anguita, llegar y mantenerse como la política más valorada por los ciudadanos. Su éxito no es sólo flor de un día, pues lleva meses, prácticamente desde que fue nombrada ministra por el extraño dúo Sánchez-Iglesias, imponiéndose a todos sus compañeros y siendo la primera en las preferencias de los españoles en este complejo ámbito del servicio público. Con ella sentada en el sillón de mando del Ministerio de Trabajo, lo difícil es intuir si subirá más la estima que le tienen los votantes –de Unidas Podemos y del resto de todas las opciones– o el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Fue su insistencia en este último punto, precisamente, lo que provocó su primer desencuentro con los dirigentes de la patronal, que se negó en redondo a elevar en 15 euros el sueldo oficial más bajo. Pero ella, con el aval público del propio presidente del Gobierno, ya advirtió desde la apertura de esta pequeña mesa de diálogo que elevar el SMI era algo innegociable. Estaba dispuesta a hablar de los detalles circunstanciales que podrían rodear esta medida, pero no a aplazarla. Firme como una sindicalista del metal ferrolana, eso fue todo lo que le ofreció a Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, con el que otras veces sí había pactado el qué, el cómo, el cuándo y el cuánto. Esta vez no, porque como buena comunista que es consideró imprescindible lanzar un mensaje a todo el país de que una cosa es que este Gobierno de izquierdas demuestre siempre una clara voluntad de negociar y otra que le tiemble el pulso ante los palos que le pretendan meter en sus ruedas. Esa debilidad no se la perdonaría Yolanda a un Ejecutivo del que forma parte como vicepresidenta. Y obró en consecuencia: observó que había cerrazón patronal y sacó el martillo para imponer su ley. Casado y el resto de políticos de la derecha se lanzan a su cuello por su forma de actuar, pero si tanto yerra, ¿cómo se explican que sea la que mejor consideración obtiene de los ciudadanos?

xosé ramón r. iglesias