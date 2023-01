Vino al mundo en el sur, se forma en el centro y se consagra en el norte

Nació en el sur (Vigo) se formó en el centro (Santiago) y es una referencia en el norte (A Coruña). Esta excepcional mujer, Premio Wonenburger, presidenta de la Asociación Española de IA (Aepia) hasta fecha reciente, licenciada en Químicas y doctora en Físicas (USC) con cursos de post doctorado en la Universidad Augusta (Georgia, EE.UU.) es la comisionada de la universidad coruñesa para el desarrollo de la IA en las TIC. Está convencida de lo que hace en un campo tan desconocido como necesario, y no duda en afirmar que “no debemos temer a la inteligencia artificial porque su fin es ayudar a las personas a tomar decisiones con mucha mayor garantía de aciertos”. En el campo de la ingeniería creó sistemas para controlar desde aerogeneradores gigantes a barcos o coches; en políticas medioambientales, su trabajo impresiona. Pues bien, a pesar de que esta revolución tecnológica -a la que ya nos tiene acostumbrados desde Santiago el exrector de la USC Senén Barro- brinda múltiples posibilidades, también presenta cuestiones éticas. Todo ello será abordado este lunes, 9 de enero, a partir de las 19.30 horas, en la Rúa do Vilar, 19, sede del Ateneo de Santiago, entidad que invitó a la ilustre conferenciante a profundizar en un tema más que apasionante y de rigurosa actualidad. No falten. ALBERTO ALDÁN