Vocación solidaria e medios para a abordar a necesaria xestión

As persoas militantes da causa solidaria son admirables e imprescindibles. Unha delas é Chus Iglesias, creadora da fermosa iniciativa do Paluso. A súa inclinación humanitaria é moi recoñecida logo de décadas de sacrificio e entrega xenerosa, incondicional. Chus necesita un local porque xa non ten onde almacenar os produtos das doazóns que, polo que se ve, van moito a máis. Ponse de manifesto que canalizar a solidariedade ten dificultades que piden xestión e, por suposto, medios para poder abordala con garantías. Oxalá lle dean toda esa axuda que vostede precisa, dona Chus, para chegar a todos os que a necesitan. X.C.