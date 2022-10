Volver a empezar: cada persona tiene derecho a comer tres veces al día

El regreso de Lula da Silva a la carrera por la presidencia de su país tiene un marcado déjà vu, pero no en relación a su primera etapa en el poder, sino por las similitudes que presenta con la reciente política norteamericana. El histórico líder del Partido de los Trabajadores se enfrenta a todo un Trump a la brasileira, el mesías de la ultraderecha Jair Bolsonaro, aspirante tramposo que al igual que el republicano denuncia pucherazos electorales cuando no le favorecen los recuentos. Y, calcando el panorama estadounidense, Brasil también se polariza y se parte en dos entre buenos y malos, división ideológica instaurada por los malos, evidentemente, pues los buenos simplemente llaman a cada uno por su nombre: demócratas y no tan demócratas, progresistas y reaccionarios. Es así, sin dejar espacio para esa posición central tan necesaria en cualquier programa político para que pueda practicarse con éxito. EEUU y Brasil son, en estos momentos, dos gigantes sin rumbo fijo, balanceándose a uno y otro lado de la línea roja. Pero a Lula, a diferencia de todos estos, le avala una experiencia de gobierno en la que dio de comer a su pueblo. Y esto en un país donde se pasa hambre no es poca cosa.

xosé ramón r. iglesias