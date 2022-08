Vuelta de tuerca con nuevo estilo en busca de su camino

Cierra el curso antes del descanso estival con una larga entrevista en El Mundo en la que ya se le notan hechuras de presidente y en la que, quizás fuera debido a que no era Lucía Méndez la interlocutora, se saltó la tranquilidad que había mostrado en estos meses que lleva de jefe de la oposición, un papel al que no estaba acostumbrado. Da la impresión que Alberto Núñez Feijóo va directamente a por todas y hasta desdeña la posibilidad de tener que necesitar el apoyo de Vox. Algunos titulares seguro que fueron sacados de contexto pero esas palabras las pronunció. Y no encajan con el estilo Feijóo que conocíamos en Galicia. a.j.