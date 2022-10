Ya hace un año que se predijo el loco clima que manifiesta Galicia

¿La meteorología es una Ciencia inexacta? Sin duda. Es innegable que el tiempo puede cambiar de un día para otro y sin previo aviso en determinados periodos del año, echando por tierra cualquier previsión. De ahí que conversaciones habituales de café sean del tipo: ‘Ayer en El Tiempo dijeron que hoy iba a llover y mira para ahí qué sol hace’. Ahora bien, a largo plazo, cuando se habla de lo que sucederá a meses vista basándose en la evolución de los registros históricos, es dónde los buenos meteorólogos resaltan entre los demás. Y ese es el caso de Dominic Royé, climatólogo, profesor e investigador posdoctoral en la USC. En una entrevista mantenida con EL CORREO hace exactamente un año, en noviembre de 2021, ya auguraba que se avecinaban periodos con “rachas secas más largas, más olas de calor y más intensas, y una precipitación cada vez más concentrada en menos días al año, lo que, junto al aumento de temperaturas extremas, lleva a condiciones favorables a los incendios forestales”. Y esa predicción no tuvo mucho que esperar para verse, por desgracia, convertida en realidad. Este verano ha sido uno de los más secos de la historia de Galicia y, ahora que por fin parece haber llegado el otoño, lo hace en forma de días en los que se acumulan intensas precipitaciones. Y eso por no recordar la terrible ola de incendios que asoló a la comunidad gallega en los meses de julio y agosto. Royé acertó al 100 % en su predicción, y, sin duda, no fue suerte, ni adivinanza, sino Ciencia, basada en el análisis de datos. Como doctor en Geografía Física que es sabe bien cómo manejarlos y cómo extraer de ellos conclusiones. Teniendo en cuenta que hace un año, en esa misma entrevista con este periódico, decía que veía el futuro de aquí al año 2050 “dramático” desde el punto de vista climático y que era necesario “actuar” porque ya estábamos “en la prórroga del partido”, más nos valdrá hacerle caso y empezar a tomar medidas para frenar el avance del cambio climático. á. precedo