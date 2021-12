Ya se alzan voces para que vuelva a su democrático Qatar

Llegó Xavi Hernández desde Qatar como un nuevo Mesías para el Barça y se da de bruces con la realidad: pasará a la historia como el primer entrenador que fue incapaz de pasar la fase de grupos en la Champions en este siglo. Una muesca en su carrera que le hará añorar a su querido y democrático Qatar, país de adopción. Xavi, al que su apellido delata dijo aquello de que “Qatar no es democrático pero su sistema funciona mejor que el español” antes de destacar que en el país donde no se respetan los derechos de la mujeres, minorías étnicas, colectivo LGTBI y cada día se ejecutan penas de muerte “hay tranquilidad, seguridad... No tenemos llave de casa, dejas el coche en marcha... Núria [su mujer] incluso me dice que si podemos seguir aquí también será mejor para nuestros hijos. En Qatar la gente es feliz”. Vamos que mejor que vuelva, pensarán muchos seguidores del Barça. A.a.