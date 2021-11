“Yo también pude ir al PP”, parece pero no es un lema de ayuso

A Ciudadanos se le puede aplicar una de esas expresiones tan castellanas que mezclan extrañeza y compasión ante la contemplación de las heridas de quien lleva mal el paso del tiempo. Por ejemplo, esta: “Ciudadanos, quién te ha visto y quién te ve”. La misma frase también se le podría dedicar, obviamente, a todos sus dirigentes, a los que continúan en ese barco agujereado dando la cara no se sabe muy bien por qué y por quién, y a los que se fueron por piernas cuando la formación naranja dejó de ser una tierra de oportunidades. Pero en medio de ese desierto orange todavía destaca la figura cada vez más diminuta de doña Inés Arrimadas, una heroína trágica que se abrió camino entre el soberanismo testicular catalán y el clásico donjuanismo español para, al final de esa carrera entre la masculinidad, llegar moribunda a la orilla. Así lo quiso Rivera y esa pena la lleva ella con honor y la cabeza bien alta, desafiando a todos los que burlonamente se ríen de su suerte. “Yo también pude ir al Partido Popular, seguro que allí algo me ofrecerían”, lanzó al aire sin mirar a nadie. Puede estar segura que Casado le haría gustosamente un sitio en Génova 13, la sede que va camino de convertirse en el museo de los horrores. Mucho peor que con Ayuso no le iba a ir.

xosé ramón r. iglesias