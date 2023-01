Yo te doy una canción y digo “chúpate esa, infiel defensa de mis amores”

A menudo, el amor se expresa con flores y voces susurrantes de todos los colores y el desamor, a gritos y a patadas. La artista colombiana Shakira fue algo más original y despidió a su hoy odiado Piqué, al que un día de calores sudafricanos llegó a querer tanto, con lo que mejor sabe hacer ella, cantándole las cuarenta con su voz melodiosa de timbres dulces, una bonita canción al oído... de todo bicho viviente que ahora ya sabe algo más de esta famosa relación sentimental entre el futbolista consentido que subió al Olimpo con la Roja y la vocalista del waka-waka planetario que se prendó del príncipe equivocado. La venganza de los artistas con sus exparejas puede ser terrible y Shakira no perdió la oportunidad demoníaca que le brindaba su ocupación profesional, retratándonos en tonos mayores y paños menores los caprichosos comportamientos que Piqué tuvo con ella. Si Shakira fuese una pintora goyesca no podría habernos mostrado un trazo más exacto y cruel de su desprecio hacia quien es el padre de sus hijos. Al ex defensa central del Barcelona, tan talentoso y elegante dentro del campo como pérfido fuera de él, le costará asumir estas pinceladas sonoras que le dedica su exmujer. A buen seguro, le dejarán bien marcada la cara –y tal vez algo más que no sepamos– por mucho tiempo, puede incluso que de por vida. Toda historia tiene su principio y su final, así es la vida, pero en esta de Shakira y Piqué nadie se esperaba este desenlace tan trufado de falta de tacto. Ninguno de los dos supo estar a la altura de una fama que acabó por abrasarlos en el fondo del pozo seco y ponzoñoso de la inquina más rabiosa.

eduardo montero