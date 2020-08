A cultural Afonso Eanes pecha feridas cun tributo ós bañeses represaliados

a baña. A Asociación Cultural Afonso Eanes organizou, co apoio de toda a Corporación da Baña, un tributo ós veciños asasinados ou encerrados despois da Guerra Civil. “Este 17 de agosto de

2020 recuperamos unha memoria esquecida, da que non se podía falar nada máis que en familia”, indicaba o vicepresidente da entidade, Bruno Esperante, asegurando que o acto “serve para pechar as feridas”. O programa incluíu a solemne lectura da lista dos veciños que sufriron as consecuencias do levantamento franquista, e na que participaron a presidenta da AC, Olalla Liñares, e representantes do PP, PSOE e CxG (tamén acudiron militantes do BNG, que non ten edís no pleno). Ao rematar, un veciño tomaba a palabra para que se incluira ao seu pai, Baldomero Manteiga, que estivo na cadea catro anos, afirmou. Pola súa banda, o rexedor, José Antonio Pereira, tamén dirixiu unhas verbas para facer extensible o acto a toda a comarca barcaleseira. Despois de descubrirse a placa, na entrada da casa da cultura de San Vicenzo, inaugurouse alí a exposición de Histaga 80 anos. Santiago de Compostela 1936, que mostrará ata finais de setembro dun xeito gráfico a situación social e tamén política que vivía entón a capital galega. m. manteiga