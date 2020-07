A Deputación financia a mellora das tres escolas unitarias de Dodro

DODRO. O Concello de Dodro financiará con fondos do Plan Único da Deputación da Coruña as obras de rehabilitación das escolas unitarias do municipio. As obras, cun importe de 64.554,77 euros están en fase de licitación pública ata o 15 de xullo na Plataforma de Contratación do Estado, e suporán melloras nas escolas de Bexo, Chenlo e Vigo (Dodriño). Na de Vigo as obras contemplan o illamento exterior da fachada para eliminar as filtracións de auga e humidades, a conversión dos dous aseos existentes nun único aseo adaptado a persoas con mobilidade reducida, a instalación de novos pavimentos e a substitución de todas as portas da planta baixa. En Bexo, levaranse a cabo tamén traballos de illamento exterior das fachadas, instalación de tarima flotante de madeira laminada e substitución das ventás do inmoble por unhas novas con marco de aluminio con rotura de ponte térmica e vidro dobre illante, que contribuirán a eliminar a humidade e mellorar o confort térmico no interior do edificio. Finalmente na de Chenlo substituiranse as portas de acceso da planta baixa por unhas novas de aluminio con rotura de ponte térmica e peche de seguridade. Dodro súmase así a outros municipios na recuperación de escolas unitarias. s. e.