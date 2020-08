A Estrada impulsa o comercio local co Mercado de Verán

Os concellos de Área están a esforzarse ao máximo nestos primeiros meses de “nova normalidade” para reactivar o comercio local. E é que foi un dos sectores máis castigados pola pandemia logo de estar tantos meses pechados e, agora que abren ao público con todas as medidas de seguridade, toca restaurar a confianza dos consumidores. A Estrada estreaba onte o Mercado de Verán, unha iniciativa que se desenvolverá ao aire libre, en concreto, na Praza do Concello.

Esta iniciativa, posta en marcha pola Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE), ten como obxectivo fundamental axudar aos negocios da vila, que sacarán á rúa os seus productos con grandes descontos, que serán atractivos tanto para a veciñanza como para os visitantes que se acheguen. Son un total de 19 os establecementos estradenses que participan, e por suposto, “garanten todas as medidas de prevención necesarias”, aseguran dende Acoe. Ademais de facerse con boas ofertas, os consumidores poderán optar a un sorteo que “repartirá ata 5.000 euros en vales”, sinalan dende a Asociación de Comerciantes. Os negocios que participan son: Pisando Fuerte, Regaliz Calzados, Ana Belén Moda Infantil, A Tenda Fraber, Byana Moda, Dana Moda, Luscofusco, Andri Moda, Emei Maletas, Bolsos e Complementos, Innova Ópticos, Carlín Papelería, Tiko Doco Xoguetería, Arte nas tuas Mans, O Novo máis que Chuches, Sidra Peroja, Caetano Fórmula Renault e La setita de Lu Moda.

O mercado, que aínda se desenvolverá entre hoxe e mañá, estará animado coa música da batucada (de 19.00 a 20.00 e de 21.00 a 22.00 horas) e coas actuacións da Banda de Música Municipal, a partir das 12.00 horas. Tampouco faltarán actividades para os máis pequenos.

A directora xeral de Comercio e Consumo, Sol Vázquez, visitou onte o evento e puxo de relevo “o esforzo do comercio de proximidade por ofrecer o mellor servizo e trasladar a máxima confianza aos consumidores”. Así mesmo Vázquez, como solución ante a nova realidade que estamos a vivir por mor do covid, impulsaba onte a comercialización dixital. Facíao a través dun webinario no que informou a comerciantes e artesáns sobre as novas axudas da Consellería de Economía, Emprego e Industria. A iniciativa, que conta cun orzamento de 330.000 euros, contempla apoios de ata 8000 € por iniciativa (cun máximo de dúas por beneficiario) para a organización de eventos como tendas efémeras, plataformas de market place, feiras ou calquera outro tipo de evento comercial celebrado en liña. Para os participantes neste tipo de actuacións, as axudas poderán acadar a cifra de 6.000 euros.

Ademais, dentro da convocatoria, á cal poderán presentarse solicitudes ata o 30 de setembro ou ata o esgotamento do crédito, tamén se contemplan apoios para actuacións de comercialización física, con ata 8.000 euros para a participación en feiras artesanais ou ata 30.000 € para a organización destes encontros, dependendo do tipo de solicitante.

Poden beneficiarse destas achegas, en concorrencia non competitiva, obradoiros artesáns, asociacións profesionais do sector, e concellos e, no caso de axudas para a comercialización dixital, comerciantes retallistas que empreguen a menos de vinte traballadores. Poderán solicitar anticipos de ata o 50% do importe da axuda, que pode financiar ata o 80 por cento do investimento subvencionable.

Este programa, explican dende a Consellería, compleméntase con outras iniciativas, como son o cheque de dixitalización, que se poderá solicitar ata o vindeiro 30 de setembro ou ata o esgotamento do crédito e que conta con apoios de ata 9.600 euros para que o sector do comercio, as pequenas e medianas empresas e os autónomos poidan incorporar as novas tecnoloxías para reforzar a súa actividade no actual contexto económico, prestando especial atención ao tecido empresarial situado no ámbito rural, á economía social e ao fomento do teletraballo.

Trátase, en resumo, dunha forma de impulsar o comercio local de forma segura durante os tempos que estamos a vivir por mor da actual crise sanitaria.