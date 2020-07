A Fundación Rosalía de Castro presenta hoxe ‘Inchadiña Branca Vela’

Padrón. A Fundación Rosalía de Castro presenta hoxe xoves, ás 21.00 horas no auditorio de Padrón, o libro de fotografías Inchadiña Branca Vela, coa colaboración da Deputación da Coruña, que inclúe 101 imaxes das sete edicións desta actividade que leva organizando esta entidade desde 2013. No acto estarán presentes o autor, Eduardo Rivo; Salvador Allo, presidente da Asociación Cultural Dorna da Arousa; Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía, e o alcalde de Padrón, Antonio Fernández Angueira. Haberá unha actuación musical a cargo do cantautor Secho. Este ano, por prudencia, a Fundación Rosalía non celebrará a Inchadiña Branca Vela tal e como leva facendo desde 2013. Mais no seu lugar acolle a presentación do libro de fotografías que leva o seu nome, que asina Eduardo Rivo, e O Piueiro, unha embarcación tradicional da Guarda con vela dedicada a Rosalía (e o lema Eu son libre, do manifesto Lieders), subirá Ulla e Sar ata o Espolón acompañada de varias dornas o 24 de xullo, con chegada prevista a Padrón ás 19.30 horas. A Inchadiña Branca Vela celebrouse por primeira vez en 2013 para celebrar o 150 aniversario da publicación de Cantares gallegos, e xurdiu como unha iniciativa das xentes da cultura marítima. s. e.