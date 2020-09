A Pobra busca el pulso al marisqueo

El patrón mayor, Enrique Maceiras, dijo que “alégranos a decisión de retomar o estudo da apertura de ocos no dique, porque estamos convencidos de que o deterioro dos bancos marisqueiros en gran parte é por culpa da falta de correntes”. “Os de Areal e Raposiños deixaron de producir. Teñen unha porcentaxe de produción do 1 %, por non dicir cero. Ademais, no Areal a ameixa non medra; si o fai na zona próxima á ponte de San Antón, porque alí si chegan as correntes”. En cuanto a lo que espera del estudio, dice que “está claro que nin as medidas van ser rápidas nin tampouco os posibles beneficios, pero urxe facer algo para frear o deterioro das zonas produtivas”.