A Pobra difunde o seu vínculo coa Translatio con rutas en veleiro e visitas teatralizadas

A Pobra. A concelleira de Turismo da Pobra, Charo Varela, e a técnica desta área, Sara Sánchez, presentaron onte o programa A Pobra xacobea, que consta de varias viaxes en veleiro e visitas teatralizadas que axudan á posta en valor do vínculo do municipio co Camiño, ao tempo que se diversifica a oferta turística e se contribúe a que a demanda non se limite a unha única estación.

Cada viaxe en veleiro dispón de 10 prazas, polo cal constitúe unha excursión personalizada na que o patrón ofrecerá información e as persoas pasaxeiras terán a oportunidade de formular as súas preguntas ou expoñer dúbidas. Estas navegacións realizaranse cada sábado e domingo deste mes de setembro, e a do vindeiro sábado 19 será a derradeira oportunidade para gozar desta experiencia. As saídas están previstas para as 11.00 horas e establécese o regreso para as 18.00 horas.

Durante a travesía, os pasaxeiros terán a oportunidade de divisar as fachadas marítimas dos concellos, as illas e as formacións pétreas que figuran nas cartas náuticas, así como o único viacrucis marítimo que existe. Ademais, efectuarase unha parada en Vilagarcía de Arousa.

As inscricións pódense formalizar a través do enderezo electrónico turismo@apobra.gal ou no teléfono de contacto 671 090 262. O prezo estipúlase en 12 euros para persoas adultas e 8 euros para nenos e nenas ata 12 anos. O pagamento efectuarase por unha transferencia bancaria.

Máis de 100 persoas participaron xa nesta proposta na tempada baixa entre 2019 e este ano, e foron máis de 300 as que o fixeron nas que organiza o Concello na tempada alta.

Por outra banda, Serafín Marcos ofrecerá visitas teatralizadas na vila pobrense. A proposta terá lugar ás 20.30 horas no auditorio do Museo Valle-Inclán, con soporte audiovisual debido á situación sanitaria derivada da Covid-19. Este sábado 12 desenvolverase a primeira.

Charo Varela fixo fincapé en que o propósito é a posta en valor da relación existente entre A Pobra, en concreto, e a ría da Arousa, en xeral, co Xacobeo e a Translatio. s. souto