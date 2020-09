A Pobra, escenario de una trilogía de cortos dedicados a la mujer

La productora Vou Films estrenará su próximo corto este sábado día 5, a las 20.30 horas, en el Teatro Elma de A Pobra. Bajo el título As peixeiras, narra la labor de estas mujeres en la época de la posguerra y continúa la saga iniciada con As lavandeiras e seguida por As costureiras.

Al acto de presentación asistieron el alcalde, Xosé Lois Piñeiro, la edil de Cultura, Patricia Lojo, el director y guionista del film, Lois Basallo, y la responsable de producción, Adrianna Rego.

La concejala destacó que se trata de una saga de cortometrajes de temática femenina, constituyendo As peixeiras la tercera de la primera trilogía. Además, hizo hincapié en que durante el evento se seguirá el protocolo sanitario establecido frente al covid-19.

Por su parte, Lois Basallo indicó que este es el tercer proyecto de seis que han previsto desarrollar y que se grabó al 90 % en la localidad.

En esta ocasión tocan “un tema moi noso, tan galego, que está vencellado ás mulleres que dentro da propia familia axudaban ós mariñeiros”, y se mezclan elementos fantásticos y realidad. Asimismo, anunció que el próximo film será As leiteiras.

Debido a la situación que estamos viviendo, será preciso reservar entrada, tal y como explicó Adrianna Rego, a través del teléfono 981 831 545, de lunes a viernes, de 19.00 a 21.00. Debido a la limitación de aforo en el Teatro Elma, no se descarta la organización de una segunda sesión para fijar otra fecha.

La proyección contará con la participación de la mayor parte del elenco de actrices y actores: Alba Bermúdez, Carlos Villarino y Uxía López. Si bien Brais Abad y Gloria Ferreiro no estarán presentes, mandarán un videomensaje.

El regidor agradeció el trabajo de Vou Films y dijo que contará con el apoyo del Concello porque “as súas creacións son de calidade e foron sempre un éxito rotundo”.