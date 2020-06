A Pobra vai ampliar o alumeado grazas ó aforro enerxético

A actuación financiada polo IDAE para o aforro enerxético no alumeamento público da Pobra, baseada na instalación de luminarias LED en máis de 2.000 puntos de luz, xa está producindo importantes reducións no gasto, que lle permiten ó Concello afrontar ampliacións do servizo.

Unha delas levarase a cabo na rúa de Entrehortas, unha demanda de moitos anos (“décadas”, segundo o alcalde, Lois Piñeiro) que por fin se vai facer realidade. Outra terá lugar nunha rúa sen saída no Xobre. Trátase de dúas demandas que xurdiron en asembleas veciñais da formación do goberno (Nós Pobra).

O rexedor dixo que “veremos cantas máis conseguimos de aquí a fin de ano, pero xa están en camiño dúas máis: na urbanización O Lagar e na Ribeiriña”. Nos orzamentos que o executivo local aprobou en 2016 co apoio do BNG, a partida de gasto corrente para consumo enerxético no alumeamento público era de 328.000 euros, que foi o gasto no ano anterior.

“O aforro enerxético non sempre se traduce nun aforro económico; depende do mercado da enerxía e prezo do kilowatio. Pero non todo o aforro económico procede dun aforro enerxético. Durante os primeiros anos traballamos tamén na modificación dos contratos, adaptando a potencia á necesidade real e outros cambios que nos permitiron chegar, xunto cos pequenos proxectos de instalación de luces LED, aos 250.000 euros de gasto anuais que incluímos nos orzamentos que aprobamos en 2018 mediante unha cuestión de confianza, sen o apoio de ningún grupo”, sinala o mandatario.

Nos últimos 12 meses, o consumo foi de 136.000 euros. No mes de maio, coa actuación xa moi avanzada, pero aínda non rematada, o gasto foi de 5.200 euros. De repetirse a tendencia en todos os meses, o consumo anual sería de 70.000 euros. “O aforro será de máis de 200.000 euros con respecto ao gasto existente cando chegamos ao goberno”, engadiu Piñeiro.