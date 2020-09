Abandono de residuos en varias zonas de O Son

PORTO DO SON. El abandono de residuos sigue siendo un rompedero de cabeza para muchos ayuntamientos. Si hace unos días era el Concello de Noia el que denunciaba vertidos de basura y hacía un llamamiento al civismo, ayer el turno fue para el de Porto do Son. Tras realizar el Concello el día 1 la recogida periódica y gratuita de enseres y residuos a domicilio, en varios puntos del municipio se registraron nuevos episodios. En la imagen que acompaña a esta información, se pueden ver muebles y las piezas de un baño, que fueron depositados al lado de un contenedor situado en la AC-550 a su paso por la parroquia sonense de Queiruga. La teniente de alcalde de Porto do Son, María Maneiro, lamenta que no se ponga fin a esta problemática a pesar “de todos los servicios gratuitos que tienen los vecinos y vecinas a su disposición”. “Las zonas públicas son espacios para el uso y disfrute de todos, así que respetémolas”, sentenció la munícipe. m. t.