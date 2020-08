Abrirase o día 1 no Concello pobrense o prazo para pagar o IBI

A Pobra. O Concello da Pobra do Caramiñal informa que o vindeiro día un de setembro abrirase o prazo do cobramento para o pagamento voluntario do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) de natureza urbana, rústica e BICES, e que permanecerá aberto ata o 31 de outubro.

Así mesmo, dito prazo tamén é aplicable para o cobramento da taxa do lixo correspondente ao primeiro semestre do presente ano.

No que respecta ao Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, o cobramento xa está en marcha desde o pasado día quince de xullo, co vencemento estipulado no trinta de setembro.

Debido á situación sanitaria derivada da covid-19 recoméndase ós contribuíntes máis que nunca ter feita a domiciliación bancaria. “Se non é así, poderase realizar o pagamento achegándose ata a Oficina de Recadación situada na planta baixa da casa consistorial ou ben chamando ao número de teléfono 981 843 280 e marcando a extensión 2002”, indican ó respecto dende a mencionada administración local.

O horario establecido é de luns a venres, de 09.00 a 13.00 horas, sen resultar necesario solicitar unha cita previa.

RECARGA. Por outra banda, o executivo pobrense sinala que o vencemento do prazo de ingreso no período voluntario sen que se teña ingresada a débeda tributaria motivará a apertura do procedemento recadatorio administrativo no período executivo, coa correspondente recarga de constrinximento. s. s.