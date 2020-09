Activada xa arzua.gal, a nova páxina web do Concello

Arzúa. Desde o Concello de Arzúa informouse de que xa está operativa a nova web. O novo espazo arzua.gal conta cunha imaxe fresca, renovada e máis visual.

Segundo explican os seus creadores, tratando de ser un instrumento útil para o cidadán, o goberno municipal , integrado por A.A e PSdG-PSOE, deulle prioridade no deseño da nueva web a unha estrutura de doada navegación que permite atopar de forma rápida e áxil o contido que interesa.

Neste sentido, dín os reponsables, fíxose un rediseño das seccións e unha aposta importante por facilitar a tramitación on line aos veciños e veciñas, situando a sede electrónica do concello no menú principal.

AXENDA. Pola súa banda, a axenda municipal tamén cobra unha maior relevancia neste novo e útil espazo tecnolóxico. Así agora a axenda conta cun formato actual e sinxelo, no que se poderá seguir a actualidade cultural, deportiva, educativa e social do municipio.

O deseño da nova páxina arzúa.gal, moderno e adaptado a todo tipo de dispositivos .permitiralle aos veciños realizar os trámites pertinentes co concello cando queiran e dende calquera lugar.

Indicar, finalmente, que dende o goberno local de Arzúa sinalan que se trata “dunha web rápida, dinámica e adaptada ás novas necesidades”. Asemade, engaden que está pensada “para facilitar o contacto co Concello, como se dunha segunda porta de entrada se tratase”. arca