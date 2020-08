Activistas contra los residuos marinos en la Costa da Morte

Parece que la de Xosé Manuel Barros no es una voz en el desierto. La guerra contra la contaminación marina en la Costa da Morte sigue reclutando voluntariosos soldados: “Nunca se habló tanto de la contaminación y de los plásticos. Hay una incorporación de gente nueva en las jornadas de limpieza y una mayor sensibilidad, pero queda mucho por hacer”, señala el presidente de la asociación Mar de Fábula, entidad que organiza jornadas de limpieza en distintos puntos del litoral provincial.

Las dos últimas tuvieron lugar en Camariñas. Una en varios coídos. Y el domingo, en la zona portuaria de la villa encajera. Recogieron restos de aparejos pesqueros, cajas de madera, neumáticos y muchos plásticos.

No es algo baladí. Los microplásticos son la clase que más abunda y, entre otras cosas, generan un problema de salud pública: “Los microplásticos son la fracción de los residuos más abundante. Están invadiendo los océanos, tanto en los fondos abisales como en la columna del agua. La fauna marina puede ingerirlos; por ejemplo, los peces que se comercializan, y pasan al cuerpo humano con efectos todavía desconocidos”, advierten desde la entidad.

Junto a las recogidas de basura, Mar de Fábula tiene una sede en Camelle, en la que los más pequeños aprenden a hacer figuras con materiales recogidos en la costa. Ahí nacen las “criaturas caóticas”, figuras elaboradas con esos “refugallos”, que pretenden lanzar un mensaje.

Todos coinciden en que es positivo recoger la basura marina, pero también concienciar para que no se siga pisoteando a la madre naturaleza. Desde hace unos días, en la playa de Pedra do Sal, en Carballo, luce “un arroaz de plástico reciclado como emblema da loita contra a contaminación do mar”, señalan desde el Ayuntamiento carballés, que considera que estamos ante un “gravísimo problema de carácter medioambiental”.

En una jornada de limpieza realizada en la zona se recogieron mil kilos de residuos. Una amplia mayoría eran plásticos. El artista Fabián Lage construyó la estructura de hierro con forma del mamífero marino, recubierta con hilos de plásticos realizados por usuarios/as de Aspaber, y que fueron tejidos por un grupo de vecinos dirigidos por Inés Rodríguez. Lage insiste en la necesidad de concienciar para “eliminar o plástico do mar”. Rodríguez señaló: “temos que intentar reducir o uso de plástico, ou polo menos buscarlle un novo uso para que non chegue ao mar”.

Se usaron trescientas botellas de agua y un contenedor de papel para esta creación, que ya luce orgullosa en la costa carballesa.

Son muestras de distintas iniciativas que se repiten en la comarca. En la citada jornada de limpieza participaron dos colectivos también muy involucrados en esta labor: Senda Nova y Adega. La última entidad, ya veterana en este tipo de batallas, organizó hace meses una limpieza simultánea en unos veinte arenales de las provincias de A Coruña y Pontevedra.

También estos días, una veintena de estudiantes que participan en el campamento artístico de verano en la aldea de O Couto-Ponteceso participaron en una recogida en la costa bergantiñana. Son algunos ejemplos (hay más en la Costa da Morte) de lo que explica Barros.

Queda mucho camino para limpiar nuestros mares, pero vamos avanzando. Y mientras no se pueda atajar el problema de raíz, concienciando a la población sobre los peligros de esta tendencia, son organizaciones como Mar de Fábula las que tratan de evitar que acabemos rodeados por océanos de basura.

