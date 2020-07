Activo un incendio en Vimianzo que xa queimou 20 hectáreas

SANTIAGO. EP. Un incendio atópase activo este mércores no municipio coruñés de Vimianzo, cunhas 20 hectáreas queimadas na parroquia de Berdoias. Segundo informa a Consellería de Medio Rural, o lume comezou ás 15,47 horas. No seu control traballan cinco helicópteros, tres avións, cinco motobombas, 12 brigadas, catro axentes e unha pa.

Por outra banda, o incendio que afecta desde a madrugada do mércores á parroquia santiaguesa de Laraño está controlado desde as 17,05 horas. Segundo as últimas estimacións facilitadas pola Consellería do Medio Rural, as lapas queimaron 17,9 hectáreas de superficie de arboreda nunha zona próxima a casas, aínda que a dirección do vento axudou a que non se visen afectadas.

O lume iniciouse ao fío das 05,35 horas deste mércores, polo que os primeiros indicios apuntan á posibilidade de que fose provocado.

En concreto, trátase do segundo incendio na zona suroeste da capital galega na última semana despois do rexistrado o pasado venres na parroquia de San Paio, en Vidán; un lume "provocado", segundo sinalou o alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, en rolda de prensa o pasado luns, que lembrou que xa se produciu outro lume uns días antes na mesma área.