Adáptanse as escolas de infantil ao protocolo covid

A Estrada. A Galiña Azul da Estrada e a Escola Infantil Elfos abrirán as súas portas o vindeiro 4 de setembro e a escola infantil municipal farao o día 7. Ante a proximidade da “volta ao cole” a pediatra e coordinadora covid do centro de saúde da Estrada para infantil e primaria, Eva María García, reuniuse onte coas directoras dos tres centros (e coordinadoras covid das súas respectivas escolas) para asegurarse de que os espazos están perfectamente adaptados ao protocolo do Sergas.

Eva María explicou a este xornal que tamén informarán sobre as medidas aos pais do alumnado e que a coordinara covid para os estudantes de instituto, Flora Miranda, se citará máis adiante cos IES do municipio. “Haberá tamén charlas co alumnado ao longo do ano para evitar que se relaxen as medidas protectoras”, sinala Eva María.

Segundo indicou a “reunión foi satisfactoria”, xa que os tres centros estradenses para nenos de 0 a 3 anos fixeron un correcta adaptación dos espazos e tomaron todas as medidas preventivas “para minimizar o risco de contacto entre os cativos e familias das diferentes aulas”, asegurou a pediatra. A.PRADA