Adiante Vimianzo pide que se cubran todos os postos de sanitarios

Vimianzo. O portavoz de Adiante Vimianzo, Manuel Antelo, presentou unha moción solicitando o apoio da Corporación para instar á Xunta a “garantir a atención en todas as consultas médicas, con todos os postos de persoal sanitario no centro de saúde local”. Piden tamén que se inste aos grupos parlamentares de Galicia a adoptar “un acordo lexislativo a favor da mellora do sistema público de saúde”, e que se dé traslado do acordo ao conselleiro de Sanidade e ao presidente galego.

Antelo sinala que o centro de saúde vimiancés conta con cinco médicos e médicas, “mais durante os meses de verán tan só tres facultativos, no mellor dos casos, atendían toda a consulta, a ordinaria e as urxencias ao mesmo tempo, e as demandas sanitarias relacionadas coa covid-19”.

En canto ao persoal de enfermería, de cinco persoas, “tamén só tres, atenden toda a demanda sanitaria”. A isto, sinala, “hai que engadir a ausencia de especialista en pediatría na maioría dos centros de saúde da comarca”.

Circuntancias que, segundo sinalan desde Adiante Vimianzo, “dan lugar a moitas molestias aos doentes, que perciben un evidente deterioro do servizo, percepción que se ve acentuada tras a decisión de priorizar as consultas telefónicas como medida preventiva diante da covid”. J. L.