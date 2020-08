Adicarán a subvención das comisións de festas ao comercio camariñán

Camariñas. O Concello de Camariñas adicará a habitual subvención de 20.000 euros dirixida ás comisións de festas a axudas para o comercio local, segundo indicou a alcaldesa, Sandra Ínsua.

Lembra que, debido á crise sanitaria, tiveron que suspenderse todas as festas do municipio, ao ser imposible cumprir as medidas de seguridade establecidas. Ante esta situación, o Concello decidiu colaborar coas comisións dun xeito distinto a outros anos para que puidesen adaptarse á nova normalidade.

Así, os operarios municipais axudaron na montaxe das misas exteriores que si se celebraron e o Concello programou actividades paralelas. “Sabemos que é un ano complicado e por iso quixemos axudar en todo o posible a alegrarlle os días festivos aos veciños e veciñas das parroquias e tamén ás distintas comisións de festas”, sinalou a rexedora.

No marco da programación alternativa, na Ponte do Porto e nas festas do Carme de Camariñas actuaron os tres grupos de gaitas do municipio: Con toda en Banda, Vaiche Boa e Abrindo o Rejo, ademais das charangas Taquicardia na Rúa, Mekánica, Os Charangos e BB+.

En Santa Mariña fixérono Os Celtas; no Carme de Camelle, NBA e Os Santiaguiños, e en Xaviña e Arou a música púxoa a charanga BB+. M. r.