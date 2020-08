Adquire o Concello vinte tablets para a formación ‘online’ dos pobrenses

A Pobra. Co obxectivo de contribuír á superación da fenda dixital, o Concello da Pobra do Caramiñal, a través da concellería de Igualdade, mercou este mes de agosto un total de vinte tablets coas súas correspondentes fundas. Dita medida supuxo un investimento de 3.600 euros con cargo aos orzamentos municipais de 2020.

Actualmente, estes dispositivos atópanse en uso por parte das crianzas que participan no campamento de conciliación que se celebra no CEP Salustiano Rey Eiras.

Ditas tablets estanse empregando como ferramentas para socializar a través de xogos de mesa virtuais e actividades de lóxica, seguindo o protocolo de seguridade establecido por mor da covid-19 e sen renunciar á diversión nen esquecer tampouco o aspecto educativo.

Unha vez que remate o citado campamento co inicio do vindeiro curso escolar, está previsto que as tablets se sexan empregadas naquelas actividades organizadas polas diversas áreas do Concello que así o requiran.

“Preténdese deste xeito achegar as novas tecnoloxías e a formación online ao conxunto da veciñanza da Pobra, independentemente do rango de idade”, sinalaron neste sentido dende o executivo pobrense. s. souto