Adxudicadas as obras de mellora do vial Berdillo-Moucho, en Carballo

CARBALLO. A Deputación da Coruña vén de asinar o contrato para a execución das obras de renovación do firme e para mellorar a seguridade vial dos primeiros 2,5 quilómetros da estrada provincial DP 1904 da Feira de Berdillo ao Moucho, no municipio de Carballo. Os traballos foron adxudicadas á empresa GR Construcciones por 195.479 euros e terán un prazo de execución de catro meses. Os labores comezarán coa limpeza de arcéns e beiravías, co fresado e reparación das zonas máis deterioradas do vial e a regularización do firme. Posteriormente, segundo informan dende o ente provincial, procederase á pavimentación do tramo con mestura asfáltica en quente de seis centímetros de espesor en todo o ancho da calzada. O proxecto contempla ademais o pintado da estrada e tamén a renovación da sinalización vertical e horizontal. C.E.