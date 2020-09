África aprende do modelo de compostaxe

O bo facer que empeza a amosar Galicia nos traballos de reciclaxe está a ter repercusión polo mundo adiante. E, no caso do Concello de Valga, foi unha delegación de Illa de Príncipe –pertencente ao país africano Santo Tomé e Príncipe, no Golfo de Guinea– a que recalou no municipio para asistir a unha demostración de funcionamento dunha máquina trituradora de madeira ao abeiro do Plan Revitaliza de implantación da compostaxe de orgánicos.

O marco elexido para a proba foi o do monte de Beiro e, ademais dos visitantes africanos, participaron o mestre composteiro do Concello, técnicos municipais e do Plan Revitaliza e os alumnos do módulo de forestais do Obradoiro de Emprego Ulla-Umia IV. Para divulgar esta técnica empregáronse a madeira, ramaxe e restos de podas que había na zona, entorno que nas últimas semanas foi obxecto dunha limpeza e acondicionamento por parte dos aprendices do obradoiro.

O obxectivo da visita africana, sempre segundo fontes municipais, “foi recabar datos e coñecer a experiencia da implantación da compostaxe en Valga a través do Plan Revitaliza”, unha iniciativa que se leva a cabo en colaboración coa Deputación de Pontevedra, e a través da cal o Concello ten previsto sacar a contratación proximamente a adquisición dunha máquina trituradora de biomasa “coa que poder eliminar e tratar de forma eficiente os restos de podas e limpezas forestais sen necesidade de recurrir a queimas”. Do mesmo xeito, os técnicos lembran que as estelas resultantes do proceso de triturado “poden empregarse como estruturante no proceso de compostaxe”, explican.

Foi esta a segunda demostración dunha máquina deste tipo que se levou a cabo, e hai que lembrar que a semana pasada realizouse outra co obxectivo de determinar cal é o modelo máis idóneo e que máis e mellor se adapta ás necesidades do entorno do municipio de Valga.

No 2019 tamén acudiron representantes desa illa africana (declarada reserva da biosfera pola Unesco) a Pontevedra polo mesmo motivo.