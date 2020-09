Agronovo, o paraíso de Vedra durante o verán

Son xa dez anos de actividades na Área de Recreo de Agronovo, no municipio coruñés de Vedra. Un tempo no que este espazo natural converteuse nunha referencia na comarca de Compostela.

Nun verán tan diferente como o de este 2020 Agronovo serviu de refuxio a persoas de todas as idades. Alí chegaron ao longo de estes meses afeccionados á bicicleta para facer a ruta cicloturista sinalizada polo concello. Tamén se acercaron moitos amigos do senderismo para percorrer a ruta de San Xoán da Coba que crece cada ano en número de usuarios. Un lugar para deixar o coche particular, facer algunha actividade e rematar a xornada merendando e dándose un baño. Un plan perfecto no lugar idóneo.

Como en anos anteriores o aluguer de piraguas foi un dos servizos máis demandados. Venres, sábados e domingos Agronovo encheuse de xente desexosa de refrescarse cun pequeno cruceiro polo río. Durante as mañás foron moitos os campamentos urbáns e asociacións que aproveitaron para disfrutar tamén de esta actividade.

PASATEMPO Agronovo foi ademais o lugar elixido para algunhas das actividades do Pasatempo do Verán de Vedra. Si practicar ioga ou bailar relaxa, facelo nun entorno natural co único son da natureza é algo que non se esquece.

O mellor da Área Recreativa de Agronovo é que non pecha. Cando imos xa rematando o verán queda un outono por diante para pasear, facer deporte ou algo tan sinxelo como escapar por unhas horas do trafego diario.

Situada ao carón do Ulla, e a media hora de case toda a comarca, Agronovo é ese lugar ao que si o coñeces volves e senón antes ou despois tes que ir. Quen o coñece, dín, sempre volve