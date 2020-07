Amabul prepara todo para comezar co seu campamento estival

Vedra. A Asociación Medioambiental Amabul, de Vedra, xa ten todo preparado para arrancar o vindeiro luns, día 6, os seus campamentos de verán. A primeira tanda desenvolverase entre o 6 e o 31 de xullo e está destinada tanto a público infantil como xuvenil. Para o primeiro grupo (nados entre 2008 e 2013) poranse en marcha actividades baixo o nome ‘O bosque sensorial’, e o segundo (nados antes do 2008) desfrutarán dunha variada programación baixo o título ‘Bosque de lecer’. Faranse itinerarios guiados, bosques sensorias, xincanas, sendas botácnicas, actividades de conservación do medio e de interpretación ambiental.

A segunda parte do campamento desenvolverase entre o 3 e o 28 de agosto e de novo haberá un campamento para público infantil e outro para xuvenil. Hai posibilidade de anotarse nas dúas quendas, lembran dende a entidade. O custe por mes e participante é de 100 euros e haberá desconto do 30 por cento a partir do segundo irmán. As prazas son limitadas e cubriranse por rigorosa orde de rexistro. Para anotarse hai que enviar unha ficha de inscrición a asco.amabul@gmail. com. Pódese obter máis información a través do Facebook de Amabul ou chamando ao 620 424 090. A.P.