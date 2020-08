Ames y Outes se adaptan a la movilidad del nuevo milenio

neste sÉCULO xxi, o problema engadido que ten a mobilidade entre urbes non é tanto a oferta de alternativas para desprazarse, que existe, senón axeitalas aos horarios e necesidades da veciñanza. Explícome. Moita xente que traballa en Santiago optou por mercar o seu piso nos concellos da bisbarra, polo prezo e a posibilidade de gozar dun entorno natural e tranquilo. Pero o problema é se as frecuencias do transporte público están pensadas para os tempos das xornadas laborais e a conciliación da vida familiar. Tamén está a cuestión da distancia, porque as paradas dos buses en destino cóntanse moitas veces cos dedos da man, e ao mellor impiden chegar ao traballo cunha marxe suficiente de tempo. E estes supostos fan difícil prescindir do automóbil.