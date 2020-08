Amicos retirou 25 quilos de lixo na praia do Vilar co proxecto Libera

Ribeira. Un grupo de usuarios e usuarias da asociación de persoas con discapacidade intelectual Amicos realizaron unha actividade de recollida de residuos na praia ribeirense do Vilar, no marco do proxecto Libera para o que foi seleccionada a entidade.

O proxecto ten como obxectivo contribuir á mellora do estado dos espacios naturais a través do aumento do coñecemento sobre os riscos que afectan aos nosos mares e ríos e as medidas de prevención para evitalos. Inicialmente ía enmarcado dentro dunhas accións con centros escolares da contorna, onde nenos e nenas de diversas idades, xunto coas persoas con discapacidade da entidade, tiveron unha formación a través do xogo para concienciar sobre a conservación dos espacios naturais e incidir na regra das tres erres (reducir, reutilizar e reciclar).

Estas accións estaban acompañadas de xornadas de participación de voluntariado ambiental para a prevención, identificación e recollida de residuos no Parque Nacional das Illas Atlánticas e no Parque Natural de Corrubedo.

Debido á chegada do covid-19 e á declaración do estado de alarma, estas accións víronse paralizadas. Sen embargo, o mediambiente non pode quedar á espera, e o proxecto foi adaptado á nova realidade. Así, organizáronse charlas e actividades formativas a través do xogo para persoas con discapacidade da entidade, e iniciativas de participación ambiental na zona xunto con outros colectivos.

Nesta ocasión, os usuarios de Amicos estiveron acompañados por un grupo de nenos e nenas do campamento urbano organizado pola firma Ociobros, participando na actividade que se levou a cabo no areal ribeirense do Vilar con un total de 25 persoas.

Aínda que ó principio a choiva ameazaba con obrigar a aprazar a limpeza, finalmente pudéronse recoller un total de 25 quilos de lixo mariño de orixe humano, como vidrio, plásticos, téxtil ou madeira tratada. s. souto