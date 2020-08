Anova Dubra pide bonos para axudar ao comercio

val do dubra. Anova Dubra, en boca do seu líder Antonio Negreira, propón que se lle dean bonos de 50 euros aos veciños xubilados para gastar no comercio local e reactivalo. Ao seu xuizo, “contrariamente ao que entenderon e fixeron na maioría dos concellos da contorna e do país, o goberno tripartito dubrés preferiu mirar para outro lado, eludir a súa responsabilidade e deixar pasar os días, que é súa especialidade”. Os edís de Anova defenden que nestes momentos difíciles é “prioritario” estar ao lado dos que peor os están pasando e que, ademais, a actividade comercial e hostaleira é fundamental para manter a vida social e económica local. A súa proposta dos bonos, que levarán a pleno en setembro, oriéntase a aumentar o consumo “para poder manter a actividade e evitar que nin un só negocio teña que pechar” no municipio, pero contribúe tamén a “manter e dinamizar a vida social das persoas maiores, tan limitada nestes tempos”, explican.